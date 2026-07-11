Yeniçağ Gazetesi
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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek

Küresel uzaktan çalışma pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Yabancı profesyonelleri ve nitelikli uzmanları ülkeye çekmek isteyen Güney Kore, ocak 2024 ile mayıs 2025 arasındaki pilot uygulamasını tamamladığı "F-1-D" dijital göçebe vizesini kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 1

Yabancı uzmanların kendi ülkelerindeki işverenlerine uzaktan çalışmaya devam ederken Güney Kore'de yasal olarak ikamet etmelerine olanak tanıyan yeni sistem, test sürecinden elde edilen veriler doğrultusunda tamamen revize edilerek kalıcı bir devlet politikasına dönüştürüldü.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 2

"Kore Şirketinde İstihdam Şartı Bitti, Gelir Barajı Yerle Bir Edildi!"

Yeni düzenlemede göze çarpan en radikal hamle, başvuru sahiplerinin belini büken o katı ve yüksek gelir sınırının tamamen esnetilmesi oldu. Pilot program döneminde Güney Kore'deki ortalama yıllık gelirin tam iki katı kazanç istenirken, yeni sistemle birlikte yaş ve yaşanacak bölgeye göre çok daha insani eşikler uygulanmaya başlandı. Buna göre, hareketli ve yoğun Büyük Seul bölgesi dışında yaşamayı kabul eden 18-34 yaş arasındaki genç çalışanların, ülkede geçerli olan ortalama yıllık gelire eşit bir kazanç göstermeleri vize almaları için yeterli kabul ediliyor.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 3

Buna göre, hareketli ve yoğun Büyük Seul bölgesi dışında yaşamayı kabul eden 18-34 yaş arasındaki genç çalışanların, ülkede geçerli olan ortalama yıllık gelire eşit bir kazanç göstermeleri vize almaları için yeterli kabul ediliyor.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 4

Sözcü'de yer alan habere göre ayrıca Seul hükümeti, bu vizeyle ülkede yasal olarak kalma süresini de 2 yıldan doğrudan 3 yıla çıkararak yabancı uzmanlara çok daha uzun vadeli ve güvenli bir gelecek planlaması imkanı sundu.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 5

Adalet Bakanı Jeon Seong-ho Açıkladı: Özel Entegrasyon Modeli Geliyor!

Esnetilen yasal şartlar sayesinde ülkeye akın edecek nitelikli uzmanların kalıcı olmasını hedefleyen Güney Kore Adalet Bakanlığı, taşra bölgelerini ayağa kaldıracak ekonomik planı devreye soktu.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 6

Adalet Bakanı Jeon Seong-ho, ülkenin çekiciliğini hisseden ve gönüllü olarak buraya yerleşmek isteyen küresel profesyoneller için yakın zamanda özel bir entegrasyon modeli oluşturacaklarını resmen ilan etti.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 7

Yeni vize politikası, özellikle nüfusu her geçen gün azalan taşra bölgelerindeki ekonomik durgunluğu ve ticari canlılığı artırmayı amaçlıyor.

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Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek - Resim: 8

Nitelikli iş gücünü Seul dışındaki şehirlere başarıyla yönlendiren bu yeni strateji, ülkenin küresel uzaktan çalışma pazarındaki rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kalıcı hale getirildi.

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