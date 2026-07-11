Bir ülke kapılarını sonuna kadar açtı: İş bulma şartı kalktı herkese vize verilecek

"Kore Şirketinde İstihdam Şartı Bitti, Gelir Barajı Yerle Bir Edildi!"

Yeni düzenlemede göze çarpan en radikal hamle, başvuru sahiplerinin belini büken o katı ve yüksek gelir sınırının tamamen esnetilmesi oldu. Pilot program döneminde Güney Kore'deki ortalama yıllık gelirin tam iki katı kazanç istenirken, yeni sistemle birlikte yaş ve yaşanacak bölgeye göre çok daha insani eşikler uygulanmaya başlandı. Buna göre, hareketli ve yoğun Büyük Seul bölgesi dışında yaşamayı kabul eden 18-34 yaş arasındaki genç çalışanların, ülkede geçerli olan ortalama yıllık gelire eşit bir kazanç göstermeleri vize almaları için yeterli kabul ediliyor.