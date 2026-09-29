Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Birliğin Gücü sahada! Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında, Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüler…” ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca, “Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık” mesajı vurgulandı.