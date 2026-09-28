Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat

TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Burgazada korvetinin NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi ve bu kapsamda düzenlenen Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat - Resim: 1

MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin unsurlarından TCG Burgazada'nın 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında SNMG-2 bünyesinde görev icra edeceği bildirildi.

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TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat - Resim: 2

MÜTTEFİK DONANMALARLA İTALYAN SULARINDA EĞİTİM

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TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat - Resim: 3

Söz konusu görev ve Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı kapsamında TCG Burgazada; Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS Kountouriotis ile İtalya Deniz Kuvvetleri unsurları ITS Montecuccoli ve ITS Orione ile bir araya geldi.

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TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat - Resim: 4

Müttefik donanmalara ait savaş gemileri, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde Taranto Körfezi’nde kapsamlı deniz eğitimleri gerçekleştirdi.

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