MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin unsurlarından TCG Burgazada'nın 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında SNMG-2 bünyesinde görev icra edeceği bildirildi.
TCG Burgazada'dan NATO görevinde kritik tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Burgazada korvetinin NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi ve bu kapsamda düzenlenen Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.Kaynak: İHA
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MÜTTEFİK DONANMALARLA İTALYAN SULARINDA EĞİTİM
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Söz konusu görev ve Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı kapsamında TCG Burgazada; Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS Kountouriotis ile İtalya Deniz Kuvvetleri unsurları ITS Montecuccoli ve ITS Orione ile bir araya geldi.
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Müttefik donanmalara ait savaş gemileri, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde Taranto Körfezi’nde kapsamlı deniz eğitimleri gerçekleştirdi.
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