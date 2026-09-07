Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Iğdır FK 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İstanbulspor, karşılaşmanın 28. dakikasında Arda Çolak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı da ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Iğdır FK'dan İstanbulspor deplasmanında müthiş geri dönüş - Resim : 1

UZATMA DAKİKALARINDA MAÇ DÖNDÜ

Karşılaşmanın son bölümünde büyük heyecan yaşandı. İstanbulspor, 90+4. dakikada Berk Ali Nizam ile penaltı atışından yararlanamadı.

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Bu pozisyondan yalnızca iki dakika sonra Iğdır FK, Ömer Faruk Duymaz'ın 90+6. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip geri dönüşünü 90+9'da tamamladı. Serdar Gürler'in golüyle 2-1 öne geçen Iğdır FK, İstanbul deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 12'ye yükseltirken, İstanbulspor 2 puanda kaldı.