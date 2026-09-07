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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Esenler Erokspor, yeni sezonda beklentilerin uzağında kaldı.

Play-off finalinde Çorum FK'ya kaybederek Süper Lig biletini son maçta kaçıran sarı-yeşilliler, yeni sezonun ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamadı.

EVİNDE 3 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Esenler Erokspor, ligin 6. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. İstanbul temsilcisi, rakibinin hücumlarına karşılık vermekte zorlanırken mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 33. dakikalarda Daniel Moreno ile 68. dakikada Taulent Seferi kaydetti.

6 HAFTADA YALNIZCA 4 PUAN

Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Esenler Erokspor, 6 haftanın sonunda 4 puanda kaldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmeye yalnızca bir maç uzaklıkta olan İstanbul ekibi, yeni sezonda ise puan cetvelinin alt sıralarına geriledi.

Sarı-yeşilliler, Kayserispor mağlubiyetinin ardından 6. haftayı küme düşme hattında tamamladı.