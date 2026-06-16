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Kaynak: AA

34 yaşındaki orta saha Bacuna, turnuvaya ilk kez katılan ve organizasyonda şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao’nun E Grubu’nda Almanya ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık görevini üstlendi.

Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip temsilcisi, dünya şampiyonu Almanya karşısında bir gol kaydetse de mücadeleyi “Panzerler” 7-1 kazandı.

Iğdır FK’de kariyerini sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise, turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları’nın kaptanı olarak son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında sahaya çıktı.

Yeşil Burun Adaları, 40 yaşındaki kalecisi Vozinha’nın performansıyla İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası’ndaki ilk puanını elde etti.