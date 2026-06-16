Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti

120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti

Almanya'nın 120 yıllık köklü sanayi şirketlerinden Paul Köster GmbH mali darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 1

Almanya'da son dönemde otomotiv sektörünü etkileyen ekonomik zorluklar bir şirketi daha vurdu.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 2

Kuzey Ren-Vestfalya merkezli makine üreticisi Paul Köster GmbH, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle resmi olarak iflas başvurusunda bulundu.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 3

Yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip şirketin faaliyetlerine şimdilik devam edeceği belirtilirken, yeniden yapılandırma süreci mahkeme tarafından görevlendirilen bağımsız bir hukuk uzmanının gözetiminde gerçekleştirilecek.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 4

CEO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Şirketin CEO'su Christopher Köster, alınan kararın yalnızca bir kriz yönetimi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir adım olduğunu belirtti.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 5

Köster yaptığı açıklamada, "Hızla değişen bir piyasada, aile şirketimizi geleceğe daha iyi hazırlamak adına özyönetimi (iflas koruma sürecini) erken ve bilinçli bir şekilde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 6

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma süreciyle beraber faaliyetlerini sürdürebilecek sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

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120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti - Resim: 7

SİPARİŞLERDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Paul Köster GmbH'nin yaşadığı mali sıkıntıların temelinde otomotiv sektöründeki daralma yer alıyor.

Özellikle otomotiv üreticilerinden gelen siparişlerde meydana gelen sert düşüş, şirketin gelirlerinde önemli kayıplara yol açtı. Artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet baskısı da süreci daha da zorlaştırdı.

Şirketin bazı önemli müşterilerinin son iki sene içerisinde iflas etmesi ise krizin etkilerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

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