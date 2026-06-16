120 yıllık dev otomotiv şirketi iflas bayrağını çekti

SİPARİŞLERDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Paul Köster GmbH'nin yaşadığı mali sıkıntıların temelinde otomotiv sektöründeki daralma yer alıyor.

Özellikle otomotiv üreticilerinden gelen siparişlerde meydana gelen sert düşüş, şirketin gelirlerinde önemli kayıplara yol açtı. Artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet baskısı da süreci daha da zorlaştırdı.

Şirketin bazı önemli müşterilerinin son iki sene içerisinde iflas etmesi ise krizin etkilerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.