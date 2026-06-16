Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu esir alacak

16 HAZİRA SALI:

Rapora göre salı günü Türkiye adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Balkanlar üzerinden yaklaşan yağışlı havanın ilk öncüleri Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan çevreleri) ise yerel gökgürültülü sağanaklar hakim. Kıyı Ege ve Akdeniz genelinde sıcaklıklar 34-36 derece bandında seyrederken, Muğla ve Aydın iç kesimlerinde yer yer 38 dereceye varan yüksek değerler ölçülüyor. Bölgede etkili olan sıcak hava dalgasıyla Şanlıurfa 37 derece, Diyarbakır ise 36 derece ile güne oldukça bunaltıcı başlıyor.