Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Haziran Salı- 20 Haziran Cumartesi günlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava durumunda keskib geçişlerin yaşanacağı bir hafta bizleri beklerken, cuma ve cumartesi günü yurdu sağanak yağış esir alacak
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Cuma ve Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar ülke genelinde etkisini sürdürecek. Hafta içerisinde Afrika sıcakları ve süper hücre gözlemlenecek.Yunus Arıkan
Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke genelinde bu hafta hem Afrika sıcakları, hem süper hücre hem de sağanak yağışlar görülecek
Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca iki uç hava olayını aynı anda yaşayacak. Güneyde termometreler 40 derece sınırını aşarak rekor kırarken, batıdan girerek tüm yurdu esir alacak gökgürültülü sağanak yağışlar sel, dolu ve yıldırım riskini beraberinde getirecek. İşte bölge bölge, gün gün 5 günlük kritik hava durumu analizi
İşte gün gün, bölge gölge hava durumu raporu:
16 HAZİRA SALI:
Rapora göre salı günü Türkiye adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Balkanlar üzerinden yaklaşan yağışlı havanın ilk öncüleri Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan çevreleri) ise yerel gökgürültülü sağanaklar hakim. Kıyı Ege ve Akdeniz genelinde sıcaklıklar 34-36 derece bandında seyrederken, Muğla ve Aydın iç kesimlerinde yer yer 38 dereceye varan yüksek değerler ölçülüyor. Bölgede etkili olan sıcak hava dalgasıyla Şanlıurfa 37 derece, Diyarbakır ise 36 derece ile güne oldukça bunaltıcı başlıyor.
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
Nem ve Sıcaklık Değerleri Tepe Noktasında
Büyük sistem kırılması öncesinde sıcaklık değerleri güney şeridinde zirve yapıyor:
Güneydoğu Anadolu Alarmda: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş hattında hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
Büyükşehirlerde Son Durum: İstanbul 29 derece, Ankara 32 derece ile az bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, yağışların Trakya sınırı ve Doğu Karadeniz kıyılarında lokal olarak sürdüğü gözleniyor.
18 HAZİRAN PERŞEMBE:
Sistem Kırılıyor, Şiddetli Yağış Yurdu Esir Alacak!
Haftanın en kritik hava olayı Perşembe günü yaşanacak. Yaşanan radikal değişim, kuvvetli bir cephe sisteminin yurdu etkisi altına alacağını gösteriyor:
Tam Teşekküllü Uyarı: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz bölgelerinin tamamında şiddetli gökgürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Ankara, İzmir, Bursa ve Konya başta olmak üzere iç kesimlerde süper hücre oluşumu, lokal dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve ani sel riskinin en üst seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.
Doğu Bölgelerinde Sıcaklık Sürüyor: Batı ve iç kesimler yağışla birlikte serinleme eğilimine girerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık tırmanışını sürdürerek Diyarbakır'da 39 dereceye ulaşıyor.
19 HAZİRAN CUMA:
Yağışlar Doğuya Kayıyor, Şanlıurfa'da 40 Derece Rekoru
Elde edilen verilere göre, cuma günü yağışlı hava kütlesi etki alanını genişleterek tüm Türkiye coğrafyasına yayılıyor:
Sıcaklıklar Hızla Düşüyor: Yağışın etkisiyle İstanbul’da sıcaklığın 27 dereceye, Ankara’da ise 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Ancak Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz genelinde gökgürültülü sağanak yağışların şiddetini artıracağı öngörülüyor.
Güneydoğu'da Ekstrem Cuma: Yağış bulutlarının henüz ulaşmadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık pik noktaya ulaşıyor. Şanlıurfa 40 derece ile haftanın en yüksek sıcaklık değerini kaydediyor. Uzmanlar, güneş çarpması riskine karşı vatandaşları uyarıyor.
20 HAZİRAN CUMARTESİ:
Hafta Sonu Yağışlı ve Serin Başlıyor
Tahminler, yağışlı sistemin yurdu terk etmekte dirençli olduğunu ortaya koyuyor:
Karadeniz ve Doğu Anadolu Risk Altında: Sağanak yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinde etkisini sürdüreceği bildirildi. İç kesimlerde de lokal şimşekli yağış geçişleri kaydedilmeye devam ediyor.
Kavurucu Sıcaklar Bölgeyi Terk Ediyor: Günlerdir 40 derece sınırında seyreden Güneydoğu Anadolu'da bulutluluk oranının artmasıyla birlikte sıcaklıklar 37 ila 38 derece seviyelerine gerileyerek ekstrem etkisini kaybediyor.