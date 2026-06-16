Kanlar içinde kalan gence kahraman gazeteciden hayat kurtaran müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralıyı gören bir gazeteci, genci yere yatırıp arkadaşından aldığı kemerle bacağına turnike yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının bacağından akan kan böylelikle durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar araç kamerasına da yansıdı.



