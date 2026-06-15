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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Atlanta'da oynanan mücadelede topun hakimiyeti büyük ölçüde İspanya'da olmasına rağmen Luis de la Fuente'nin öğrencileri rakip savunmayı aşmayı başaramadı.

DÜNYA KUPASI'NIN İLK BÜYÜK SÜRPRİZİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunu rakip yarı sahaya yıkan İspanya, sayısız gol girişiminden sonuç alamadı.

Yeşil Burun Adaları ise savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çekti ve turnuva tarihindeki ilk Dünya Kupası maçından puan çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Genç savunmacı yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkarken, İspanyol hücumculara geçit vermedi.

Cabral'ın performansı Yeşil Burun Adaları'nın tarihi puanında önemli rol oynadı.

VOZINHA VE SAVUNMA HATTI DUVAR ÖRDÜ

İspanya ilk yarıda Ferran Torres'in direkten dönen şutu ve Oyarzabal'ın kafa vuruşuyla gole yaklaşsa da kaleci Vozinha kritik kurtarışlara imza attı.

Yeşil Burun Adaları, maç boyunca savunma organizasyonunu bozmadan İspanya'nın hücumlarını durdurmayı başardı.

YAMAL HAMLESİ DE SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ

İkinci yarıda Lamine Yamal ve Mikel Merino'yu oyuna alan Luis de la Fuente, hücumdaki etkinliği artırmaya çalıştı.

Son dakikalarda baskısını iyice artıran İspanya, buna rağmen aradığı golü bulamadı ve Dünya Kupası'na beklenmedik bir puan kaybıyla başladı.

TARİHİ PUAN

Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle organizasyon tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.