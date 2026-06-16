Mayıs 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, çiftçi ve üreticinin maliyetlerindeki artış eğilimi devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre endeks, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,61 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Ancak asıl dikkat çeken tablo yıllık verilerde ortaya çıktı. Tarım-ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 oranında yükselirken, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 18,41 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,54 oranında artış kaydetti.

SEKTÖREL BAZDA ZİRVE BALIKÇILIĞIN

Fiyat hareketliliklerinin alt sektörlere yansımasına bakıldığında, Mayıs ayında aylık bazda en keskin yükseliş su ürünleri tarafında yaşandı. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile bu alandaki destekleyici hizmetlerde fiyatlar yüzde 7,43 oranında artış gösterdi. Bu grubu yüzde 5,16'lık yükselişle ormancılık ürünleri takip ederken, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerdeki aylık artış yüzde 0,24 ile daha sınırlı bir seyir izledi.

TEK YILLIK BİTKİLER DÜŞTÜ, HAYVANSAL ÜRÜNLER YÜKSELDİ

Üretim ana gruplarındaki aylık fiyat değişimleri ise birbirinden farklı yönlerde şekillendi. Tüketicinin pazar alışverişini yakından ilgilendiren tek yıllık, yani uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerin fiyatlarında yüzde 2,73 oranında bir düşüş yaşandı. Buna karşılık, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,32 oranında artış gözlemlenirken, mutfakların vazgeçilmezi olan canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda yüzde 3,47 oranında yukarı yönlü bir hareketlilik kaydedildi.

ZAMMIN ŞAMPİYONLARI SEBZE VE YUMURTA OLDU

Verilerin en çarpıcı detayları ise alt gruplardaki rekor fiyat artışlarında gizliydi. Yıllık bazda fiyatı en çok fırlayan grup, yüzde 113,35 gibi devasa bir oranla sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda ise rekor başka bir temel gıda maddesinden geldi. Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla fiyatı en çok artan alt grup, yüzde 10,48'lik yükselişle beyaz et ve kahvaltılıkların temeli olan canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.