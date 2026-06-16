Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini açıklamasının ardından parasını bankaya yatırmak isteyen yurttaşlar, hangi miktarın ne kadar kazandıracağını merak ediyor. Peki 1 milyon 200 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 36.887,67 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.236.887,67 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 36.019,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.236.019,73 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 34.327,84 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.234.327,84 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 34.719,65 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.234.719,65 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 39.679,6 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.239.679,6 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 38.784,18 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.238.784,18 TL

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1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 36.453,7 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.236.453,7 TL

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