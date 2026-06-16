1 milyon 200 bin TL’nin mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 36.887,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.236.887,67 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 36.887,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.236.887,67 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 36.019,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.236.019,73 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 34.327,84 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.234.327,84 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 34.719,65 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.234.719,65 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 39.679,6 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.239.679,6 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 38.784,18 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.238.784,18 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 36.453,7 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.236.453,7 TL