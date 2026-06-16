ATM’de kimsenin fark etmediği ücret tuzağı: Kartınızı takmadan önce dikkat edin

Vatandaşın nakit akışını kontrol etmek için gün içinde sıklıkla başvurduğu en sıradan işlem olan "bakiye sorgulama", artık cüzdanlara ufak da olsa bir fatura çıkarıyor. Halk TV'de yer alan habere göre; bazı bankalar, kendi ATM’lerini kullanan ancak başka banka müşterisi olan kullanıcılardan, sadece hesaplarındaki parayı görmek istedikleri için 0,27 TL tutarında bir kesinti yapmaya başladı.