Vatandaşın nakit akışını kontrol etmek için gün içinde sıklıkla başvurduğu en sıradan işlem olan "bakiye sorgulama", artık cüzdanlara ufak da olsa bir fatura çıkarıyor. Halk TV'de yer alan habere göre; bazı bankalar, kendi ATM’lerini kullanan ancak başka banka müşterisi olan kullanıcılardan, sadece hesaplarındaki parayı görmek istedikleri için 0,27 TL tutarında bir kesinti yapmaya başladı.
ATM’de kimsenin fark etmediği ücret tuzağı: Kartınızı takmadan önce dikkat edin
Bazı bankalar, kendi ATM’lerini kullanan ancak başka banka müşterisi olan kullanıcılardan, sadece hesaplarındaki parayı görmek istedikleri için para kesintisi yapmaya başlaması büyük tepkiye neden oldu.Gülsüm Hülya Sundu
Günlük hayatın bu kadar temel bir parçasının aniden ücretli hale gelmesi, tüketiciler arasında adeta soğuk duş etkisi yarattı ve sosyal medyada geniş çaplı bir tepkiye dönüştü.
Bankacılık sektörü temsilcileri ve finans uzmanları, uygulanan bu yeni kesintiyi "ortak ATM altyapı ve hizmet maliyetlerinin karşılanması" olarak açıklıyor.
Ancak artan yaşam maliyetleriyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için bu gerekçe pek ikna edici değil.
Birçok kullanıcı, bu küçük ama can sıkıcı ek masrafla karşılaşmamak adına artık rotasını mecburen yalnızca kendi bankasının ATM’sine çeviriyor.
Yasal mevzuatlara göre tüketiciler tamamen savunmasız değil. Bankaların, bu tarz bir ücretlendirme yapmadan önce işlemi onaylama ekranında müşteriyi açıkça uyarma ve bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.
Uyarıyı dikkate almadan onay butonuna basmak, bakiyenizden eksilme anlamına geliyor.
Bu gelişme, bankacılık alışkanlıklarında da köklü bir değişimin habercisi. Tüketiciler, ATM ekranlarında karşılaştıkları bu sürpriz masraflardan kaçmanın en güvenli yolunu dijital dünyada buldu.
Uzmanlar, bakiye kontrolü veya hesap hareketlerini izleme gibi basit işlemler için cep telefonlarındaki mobil bankacılık ve internet şubesi uygulamalarının tercih edilmesini şiddetle tavsiye ediyor.
Hiçbir ekstra ücret ödemeden saniyeler içinde halledilebilen bu dijital işlemler, ATM’lerdeki gizli kesintilere karşı vatandaşın en güçlü kalkanı haline gelmiş durumda.