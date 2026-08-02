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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Prusias Otel, yaşadığı mali sorunların ardından yeniden satışa çıkarıldı. Bir dönem iflas süreciyle gündeme gelen tesis için bu kez 70 milyon TL fiyat belirlendi.

İFLAS SÜRECİNİN ARDINDAN YENİDEN PİYASADA

Demirtaşpaşa Mahallesi’nde yer alan Prusias Otel, 2019 yılında hizmete açıldı. İşletme döneminde ekonomik sorunlar yaşayan tesis, 2024 yılında iflas süreciyle gündeme geldi.

İflas sürecinde otel, UYAP üzerinden satışa çıkarılmış ve 31 milyon 470 bin TL muhammen bedelle alıcı beklemişti.

OTEL VE ARSASI BİRLİKTE SATILIYOR

Aradan geçen sürenin ardından tesis bu kez serbest satış yöntemiyle yeniden satış listesine girdi.

Sahibinden.com’da yayımlanan ilana göre, otel binası ve bulunduğu taşınmaz birlikte devredilecek. Satış bedeli ise 70 milyon TL olarak açıklandı.

YENİ YATIRIMCISINI BEKLİYOR

Bursa’nın merkezi noktalarından Osmangazi’de bulunan otel, mevcut yapısı ve arsasıyla yatırımcıların ilgisine sunuldu. Tesisin yeni sahibiyle birlikte yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.