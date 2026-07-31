Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET
Borsa İstanbul'da işlem gören ve ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerinden Barem Ambalaj Sanayi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET
Borsa İstanbul'da işlem gören ve ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerinden Barem Ambalaj Sanayi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin hukuki ve mali boyutlarını takip etmek üzere şirkete konkordato komiseri atanmasına hükmetti.
ARTAN MALİYETLER VE 200 MİLYON EUROLUK YATIRIM YÜKÜ
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretim maliyetlerindeki yükseliş, mamul fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan finansman giderlerinin şirketin mali yapısını zorladığı belirtildi.
Açıklamada, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden enerji yatırımının mevcut ekonomik koşullar nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
Öte yandan, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler nedeniyle toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euroya ulaştığı ve bunun şirket üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturduğu kaydedildi.
ÜRETİM DURMADI , FAALİYETLER SÜRÜYOR
Barem Ambalaj, konkordato sürecine rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki üretim tesislerinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.
Şirket, ana faaliyet alanlarında herhangi bir üretim aksaması yaşanmadığını vurgulayarak operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.
KAĞIT FABRİKASININ SATIŞI GÜNDEME GELEBİLİR
Finansal yükü azaltmak için yeni adımlar atmayı planlayan şirket, kağıt fabrikasının olası satışı konusunda önümüzdeki dönemde görüşmelere başlanmasının planlandığını açıkladı.
Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato süreci resmen başlarken, şirketin atacağı yeniden yapılandırma adımları ile mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği kararlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.