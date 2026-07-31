Yeniçağ Gazetesi
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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar

Borsa İstanbul'da işlem gören, 1999 yılında kurulan Barem Ambalaj Sanayi konkordato talebinde bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, artan maliyetler ve 200 milyon euroluk yatırım yükünün süreci etkilediği açıklandı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 1

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Borsa İstanbul'da işlem gören ve ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerinden Barem Ambalaj Sanayi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 2

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 3

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin hukuki ve mali boyutlarını takip etmek üzere şirkete konkordato komiseri atanmasına hükmetti.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 4

ARTAN MALİYETLER VE 200 MİLYON EUROLUK YATIRIM YÜKÜ

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretim maliyetlerindeki yükseliş, mamul fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan finansman giderlerinin şirketin mali yapısını zorladığı belirtildi.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 5

Açıklamada, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden enerji yatırımının mevcut ekonomik koşullar nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 6

Öte yandan, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler nedeniyle toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euroya ulaştığı ve bunun şirket üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturduğu kaydedildi.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 7

ÜRETİM DURMADI , FAALİYETLER SÜRÜYOR

Barem Ambalaj, konkordato sürecine rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki üretim tesislerinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 8

Şirket, ana faaliyet alanlarında herhangi bir üretim aksaması yaşanmadığını vurgulayarak operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 9

KAĞIT FABRİKASININ SATIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Finansal yükü azaltmak için yeni adımlar atmayı planlayan şirket, kağıt fabrikasının olası satışı konusunda önümüzdeki dönemde görüşmelere başlanmasının planlandığını açıkladı.

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Borsa İstanbul'daki Türk firma iflas koruması istedi: Mahkemeden karar - Resim: 10

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato süreci resmen başlarken, şirketin atacağı yeniden yapılandırma adımları ile mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği kararlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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