40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar

Prenses Diana'nın da müşterileri arasında bulunduğu marka, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası eserindeki şekerci dükkânına ilham veren işletme olarak da biliniyordu. Ayrıca şirket, 2003 yılında The Economist tarafından dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri arasında gösterilmişti.