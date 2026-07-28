Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar

40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar

İngiltere'de Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazalara üretim yapan 40 yıllık çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, finansal sıkıntılar nedeniyle kayyum sürecine girdi. Şirketin markaları ise rakip bir firmaya devredildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 1

İngiltere'de faaliyet gösteren ve lüks çikolata üretimiyle tanınan Marasu's Petit Fours, artan maliyetler ve küresel kakao fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle finansal darboğaza girdi.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 2

40 yıllık şirket, iflas koruma sürecine girerken yönetimi kayyuma devredildi.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 3

1986 yılında Rolf Kern ve Gabi Kohler tarafından kurulan şirket, 2006 yılında Prestat Group bünyesine katılmıştı.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 4

Londra'nın Park Royal bölgesindeki tesislerinde yılda 300 tondan fazla çikolata üreten firma, Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazaların önemli tedarikçileri arasında yer alıyordu.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 5

Kayyum sürecinden önce yapılan anlaşmayla Marasu's ve grup bünyesindeki Prestat markaları, Polus Capital Management destekli L'Artisan du Chocolat tarafından satın alındı.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 6

Devir sonrası Prestat'ın Londra Piccadilly'deki tarihi mağazası kapatılırken, markanın faaliyetlerini yalnızca internet üzerinden sürdüreceği açıklandı.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 7

1902 yılına uzanan geçmişe sahip Prestat markası, iki ayrı Kraliyet Tedarik Yetkisi'ne (Royal Warrant) sahipti.

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40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar - Resim: 8

Prenses Diana'nın da müşterileri arasında bulunduğu marka, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası eserindeki şekerci dükkânına ilham veren işletme olarak da biliniyordu. Ayrıca şirket, 2003 yılında The Economist tarafından dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri arasında gösterilmişti.

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