İngiltere'de faaliyet gösteren ve lüks çikolata üretimiyle tanınan Marasu's Petit Fours, artan maliyetler ve küresel kakao fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle finansal darboğaza girdi.
40 yıllık köklü çikolata markası iflas sürecine girdi: İşte detaylar
İngiltere'de Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazalara üretim yapan 40 yıllık çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, finansal sıkıntılar nedeniyle kayyum sürecine girdi. Şirketin markaları ise rakip bir firmaya devredildi.Kaynak: Haber Merkezi
40 yıllık şirket, iflas koruma sürecine girerken yönetimi kayyuma devredildi.
1986 yılında Rolf Kern ve Gabi Kohler tarafından kurulan şirket, 2006 yılında Prestat Group bünyesine katılmıştı.
Londra'nın Park Royal bölgesindeki tesislerinde yılda 300 tondan fazla çikolata üreten firma, Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazaların önemli tedarikçileri arasında yer alıyordu.
Kayyum sürecinden önce yapılan anlaşmayla Marasu's ve grup bünyesindeki Prestat markaları, Polus Capital Management destekli L'Artisan du Chocolat tarafından satın alındı.
Devir sonrası Prestat'ın Londra Piccadilly'deki tarihi mağazası kapatılırken, markanın faaliyetlerini yalnızca internet üzerinden sürdüreceği açıklandı.
1902 yılına uzanan geçmişe sahip Prestat markası, iki ayrı Kraliyet Tedarik Yetkisi'ne (Royal Warrant) sahipti.
Prenses Diana'nın da müşterileri arasında bulunduğu marka, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası eserindeki şekerci dükkânına ilham veren işletme olarak da biliniyordu. Ayrıca şirket, 2003 yılında The Economist tarafından dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri arasında gösterilmişti.