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Zonguldak'ta 2019 yılında ticari faaliyetlerine başlayan ve sektöründe önemli bir sermaye yapısına sahip olan Arslan Yapı Hırdavat'ın konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Mahkeme, şirketin konkordato tasdik talebini reddederek, verilen tüm tedbir kararlarını kaldırdı ve iflas sürecini resmen başlattı.

Alper Arslan tarafından 2019 yılında 5 milyon 200 bin TL kuruluş sermayesi ile Zonguldak'ta faaliyete geçirilen şirket, büyüme adımları kapsamında 2021 yılında 2 milyon TL tutarında ek bir sermaye artışına gitmişti. Ancak, ekonomik süreçte yaşanan mali darboğazı aşamayan Arslan Yapı Hırdavat, çareyi mahkemeye başvurarak konkordato talep etmekte bulmuştu.

MAHKEME SÜRECİ VE ALINAN KARARLAR

Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) görülen 2025/5 Esas sayılı davanın 22 Temmuz 2026 tarihli karar duruşmasında, şirketin mali tabloları ve komiser heyeti raporları değerlendirilerek nihai hüküm kuruldu.

Mahkemenin aldığı kritik kararlar şu şekilde tutanaklara yansıdı. Zonguldak Ticaret Sicili'ne 7575 sicil numarası ile kayıtlı şahıs şirketi (Alper Arslan - Arslan Yapı Hırdavat) için yapılan konkordato tasdikli talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

28 Temmuz 2025 tarihinde şirket lehine verilen "kesin mühlet" kararı ve bu dosyadan doğan tüm ihtiyati tedbirler, 22 Temmuz 2026 saat 14.56 itibarıyla tamamen iptal edildi.

İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 292/1. maddesi uyarınca şirketin iflasına karar verildi ve iflas süreci kararın alındığı gün itibarıyla resmen açıldı.

Şirketin varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılmasını kapsayan tasfiye sürecinin, İİK'nun 308/2 maddesi gereğince "adi tasfiye" usulüyle yürütülmesine hükmedildi.

Kararın ardından gözler, İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek tasfiye sürecine ve alacaklıların alacak kayıt işlemlerine çevrildi.