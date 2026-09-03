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İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarın tarım politikasını hedef aldı. Şahin, “İktidarın tarım politikasında ‘ehliyet ve liyakat nedir?’ diye soran olursa” diyerek geçmişte gündeme gelen bazı açıklamaları ve görüntüleri örnek gösterdi.

Şahin, bu kapsamda eski Tarım Bakanı’nın “Kepek yoksa kepek ekin” sözünü hatırlattı.

TARIM KREDİ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN SÖZLERİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Şahin’in eleştirilerinde Tarım Kredi Genel Müdürü de yer aldı.

Bir sığırdan yılda “15-20 buzağı” meselesiyle gündeme gelen Tarım Kredi Genel Müdürü’nü örnek gösteren Şahin, tarım politikalarındaki ehliyet ve liyakat tartışmasına dikkat çekti.

Şahin, son olarak Tarım Bakanı’nın fidanı saksısından çıkarmadan dikmeye çalıştığı görüntüleri de söz konusu değerlendirmesine dahil etti.

“NE TARIM KÖK SALAR NE ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLER”

İdris Şahin, açıklamasının devamında adalet, ehliyet ve liyakat vurgusu yaptı.

“Adalet, hak edenin hak ettiği yerde olmasıdır” diyen Şahin, “Ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar iş başına gelmedikçe ne tarım kök salar, ne çiftçinin yüzü güler, ne de bu ülke bereketlice ayağa kalkar!” ifadelerini kullandı.

Şahin’in açıklaması, tarım politikaları ve kamu yönetiminde liyakat tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.