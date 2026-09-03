Anket firmaları peş peşe anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son araştırma da çarpıcı bir veriyi gün yüzüne çıkardı.
Karasızlar seçimde dengeleri altüst edecek: Son ankette çarpıcı rakamlar ortaya çıktı
Ağustos ayı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Özdemir Araştırma tarafından gerçekleştirilen Ağustos ayı seçim anketinde kararsız seçmenlerin oranının oldukça yükseldiği görüldü. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Özdemir Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette kararsızların oranının birçok partinin oy oranını geçtiği görüldü.
KARARSIZLARIN ORANI %19,9
Ağustos ayı araştırmamızda kararsız seçmenlerin oranı %19,9 olarak ölçüldü.
Peki bugün kararsız olan seçmenler, 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partilere oy vermişti?
İşte kararsız seçmenin bir önceki seçimde oy verdiği partiler...
İYİ Parti seçmeninin %20,2'si Diğer partilerin %18,6'sı AK Parti seçmeninin %14,3'ü CHP seçmeninin %13,9'u MHP seçmeninin %11,1'i DEM Parti seçmeninin %6,7'si oranında bugün kararsız durumda.
Bu tablo, 2023'te sandığa giden seçmenin önemli bir bölümünün bugün henüz bir parti tercihi oluşturmadığını gösteriyor. Kararsızlar, Ağustos araştırmamızda %19,9 ile 2. sırada.