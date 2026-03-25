Türkiye genelinde son dönemde etkili olan yağışlar, içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Mart 2026 itibarıyla ülke genelindeki içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 56 seviyesine ulaştı.

YAĞIŞLARDA REKOR ARTIŞ

1 Ekim 2025 - 23 Mart 2026 dönemini kapsayan 2026 Su Yılı’nda kümülatif yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21,9 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine (2025 Su Yılı) kıyasla ise yağış miktarı yüzde 82,3 oranında yükseldi.

Bu olumlu gelişme, barajlardaki su seviyelerini de doğrudan etkiledi. Geçen yıl 23 Mart 2025 toplam depolama 40,8 milyar metreküp, aktif doluluk oranı yüzde 43 olurken ,bu yıl 23 Mart 2026 toplam depolama 50 milyar metreküp, aktif doluluk oranı yüzde 52,7 ye yükseldi.

BARAJ TİPLERİNE GÖRE DOLULUK ORANLARI

Türkiye'deki içme suyu barajlarında doluluk oranı geçen yıldan bu yana yüzde 49,7'den yüzde 56'ya yükseldi. Sulama maksatlı barajlarda aktif doluluk oranı aynı dönemde yüzde 42,3'ten yüzde 54'e yükseldi.

Enerji amaçlı barajlarda ise doluluk oranı söz konusu dönemde 45,1'den yüzde 54,4'e çıktı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ GÜNCEL DURUM

İSTANBUL

İçme suyu sağlayan barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 80,5 iken bu yıl yüzde 50,5 seviyesine geriledi. Mevcut su miktarıyla İstanbul’a 156 günlük içme suyu stoku bulunduğu hesaplandı.Ankara:

Doluluk oranı yüzde 20,1’den yüzde 22,4’e yükseldi. Kentteki barajlarda 253 günlük içme suyu rezervi var.

İZMİR

Doluluk oranı yüzde 10,3’ten yüzde 33,9’a önemli bir sıçrama yaptı. İzmir şu anda 494 günlük içme suyuna sahip.

BURSA

Baraj doluluk oranı yüzde 45,7’den yüzde 66,9’a yükseldi. Bursa için hesaplanan içme suyu stoku 378 gün olarak belirlendi.

Son yağışların barajlara sağladığı katkı sevindirici olsa da, özellikle İstanbul gibi nüfusu yüksek şehirlerde su tasarrufu ve bilinçli kullanımın önemini korumaya devam ediyor. DSİ verileri, önümüzdeki dönemdeki yağış rejimine bağlı olarak su kaynaklarının daha verimli yönetilmesi gerektiğini de gösteriyor.