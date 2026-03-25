İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik görülen davada Ramazan Gülten, Aykut Erdoğdu, Ulaş Yılmaz ve Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz’ün, reddi hâkim talebinin reddine gerçekleştirdiği itirazı reddetti.

Ersöz, başvurusunda yargılamanın başından itibaren usule ve hukuka aykırı işlemler gerçekleştirildiğini ve mahkeme heyetinin tarafsızlığı ile bağımsızlığına ilişkin ciddi kuşkular oluştuğunu ifade etmişti.

Avukat, dilekçesinde, “Mahkemeniz dosyasının 9 Mart 2026 tarihli duruşmasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen usule aykırı şekilde kovuşturma işlemlerine başlanmış, bu hususta sanıklar müdafilerince ileri sürülen itirazlar ise mahkeme heyetinizce dikkate alınmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Savunma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne İBB Davası'na bakması için yeni bir heyet atanmasının doğal hâkim ilkesine aykırı olduğunu iddia etmişti. Ersöz, soruşturma sürecinin başından itibaren olağanüstü bir yargılama tablosu meydana getirdiğini ve yeni görevlendirmenin mahkemenin bağımsızlığına olan güveni zedelediğini söylemişti.

HEYET YARGILAMAYA DEVAM EDECEK

Mahkeme, gerçekleştirilen itiraz başvurusunu reddetti. Bu yöntemle ret kararına gerçekleştirilen itiraz da üst mahkeme olan 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Yani mevcut 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin yargılamaya devam edeceği belirtildi.