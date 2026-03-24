Ülke genelinde yağışların etkisini göstermeye başlamasıyla beraber özellikle İstanbul, Ankara ,Bursa ve İzmir’deki barajların doluluk oranları yeniden gündeme geldi.
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa güncel baraj doluluk oranları: 24 Mart 2026
Yağışların artmasıyla beraber, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'daki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Baraj doluluk oranları geçtiğimiz aylara kıyasladığımızda bir artış gösteriyor. İllerin baraj seviyeleri İSKİ,İZSU,BUSKİ ve ASKİ tarafından paylaşıldı.Derleyen: Hava Demir
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı: Ömerli Barajı: %72,36 Darlık Barajı: %67,74 Elmalı Barajı: %90,71 Terkos Barajı: %35,88 Alibey Barajı: %41,47 Büyükçekmece Barajı: %37,08 Sazlıdere Barajı: %31,66 Istrancalar Barajı: %81,14 Kazandere Barajı: %55,74 Pabuçdere Barajı: %28,72
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara'da güncel 24 Mart 2026 tarihli ASKİ verilerine göre barajların toplam doluluk oranı %28,09 olarak kaydedildi.
Aktif kullanılabilir su oranı ise %19,71seviyesinde paylaşıldı.
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %47,07
Çamlıdere: %23,39
Eğrekkaya: %52,27
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %37,14
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %29,34
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20
Uludere: %36,44
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 24 Mart 2026 İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66 seviyesinde kaydedildi.
İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Tahtalı Barajı: %40,54
Balçova Barajı: %94,28
Ürkmez Barajı: %99,67
Gördes Barajı: %28,34
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %68,69
BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI
24 Mart 2026 itibarıyla Bursa barajlarının doluluk oranı yüzde 74.79 olarak ölçüldü.