Mert Başaran küçük yatırımcıya reçeteyi verdi: Çok kazandıracak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, küçük yatırımcıların piyasa dalgalanmalarından korunması ve uzun vadede kazanç sağlaması için "dayanıklı portföy" formülünü açıkladı.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Yatırım danışmanlığı ve piyasa analizleriyle tanınan Mert Başaran, YouTube kanalı üzerinden küçük yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde portföyün nasıl yapılandırılması gerektiğini anlatan Başaran, "dayanıklılık" vurgusu yaptı.

Başaran, her portföyde mutlaka kıymetli madenlerin bulunması gerektiğini belirterek, altın ve gümüşü bir yatırım aracından ziyade "hayat sigortası" olarak nitelendirdi. Portföyün bir kısmının bu varlıklarda kalmasının, olası kriz anlarında koruma sağlayacağını ifade etti.

Borsanın düştüğü dönemlerin bir fırsat olduğunu söyleyen Başaran, küçük yatırımcıların yaptığı en büyük hatanın yanlış hisse seçimi olduğunu belirtti. Başaran, şu tavsiyelerde bulundu:

"Küçük yatırımcı hisse seçmemeli. Borsanın düştüğü dönemlerde iyi şirketlerden bir sepet yapmalı, hatta mümkünse doğrudan endeks fonlarına yönelmeli. Hisse seçmeye çalışmak yerine endeksin gücünden faydalanmak çok daha mantıklı."

Yüksek faiz ortamında nakit akışının önemine değinen ekonomist, acil durumlar ve yaşamın idame ettirilmesi için para piyasası fonlarının portföyde yer alması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Başaran, Türkiye'nin risk primindeki (CDS) olası yükselişlerde Eurobond fonlarının ciddi bir fırsat sunduğunu ve bu dönemlerin toplama süreci olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

Çeşitlendirmenin psikolojik ve finansal etkilerine değinen Başaran, "Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın" uyarısını yineledi:

“Bir varlık kötü giderken diğeri sizi ayakta tutar. 5-10 yıllık vadede tüm bu varlıklar zirvelerini görecektir. Tek bir varlığa saplanıp kalmak, o varlık yükselmediğinde yatırımcıyı bunalıma ve hatalı kararlara sürükler.”

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
