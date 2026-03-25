25 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı emekli maaşında ek zam için tarih verdi: Daha fazla olabilir

SGK uzmanı Murat Bal, 2027 yılını işaret ederek emekli maaşlarına ilişkin, “Önümüzdeki yıllarda maaş artışları daha fazla olabilir” dedi.

Ocak ayında yapılan zam pek çok emeklinin umuduna derman olmadı. 20 bin TL en düşük emekli aylığı 35 bin TL'ye yaklaşan açlık sınırı karşısında tutunamıyor.

Hükümet tarafı 'savaş' nedeniyle bayram ikramiyelerinde de artışa bu yıl gitmedi. SGK Uzmanı Murat Bal, Soley TV’de İlker Koç’un sunduğu Gündem programında milyonların cebini ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda "Erdoğan Dokunuşu" olarak bilinen, açıklanan rakamların üzerine yapılan ek puan artışları için bu yılı "pas" geçen Murat Bal, gözlerin çevrilmesi gereken tarihi şu sözlerle duyurdu:

"Ben 2027'den itibaren bir seçim ekonomisine gireceğimizi düşünüyorum. Pek çok parametre bana bunu söylüyor. Önümüzdeki yıllarda maaş artışları daha fazla olabilir ancak bu sene hem emekliler hem memurlar açısından tam bir kemer sıkma senesi olacak."

Maaş bağlama oranlarındaki (ABO) sert düşüşü çarpıcı bir örnekle açıklayan Bal, 1999 öncesi ve sonrasındaki farkı rakamlarla ortaya koydu.

Sistemin çalışan aleyhine işlediğini belirten Bal, şu ifadeleri kullandı:

1999 öncesi 10 bin TL maaş alan bir çalışan, emekli olduğunda 7 bin TL maaş alıyordu (Yüzde 70 bağlama oranı).

Bugün 10 bin TL maaş alan biri emekli olduğunda sadece 3 bin TL alabiliyor (Yüzde 30 bağlama oranı).

Sistemdeki teknik soruna değinen Murat Bal, bağlama oranlarının düşmesi nedeniyle sigortalıların "çalıştıkça emekli maaşım artar" beklentisinin karşılıksız kaldığını vurguladı.

Bal, "Bağlama oranları düştüğü için artık ne kadar çalışırsanız çalışın maaşınız o oranda artmıyor" diyerek sistemdeki yapısal soruna işaret etti.

