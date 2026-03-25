Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri’ne talimat verdi. Sosyal medya hesaplarının genel olarak takibi ile suç teşkil eden unsurların tespiti halinde, gerekli Savcılık talimatının ivedilikle alınarak, tahkikat yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.
İBB davalarındaki görüntü kayıtlarına soruşturma başlatıldı
Aykut Metehan
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen mahkemede; duruşma sırasında görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anlaşılan hesaplar hakkında TCK’ nın 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı
