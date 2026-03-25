BTK'dan beklenen adım geldi: İstenmeyen SMS'lere artık son... Tarih belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), istenmeyen mesajların önüne geçecek yeni bir uygulamayı devreye aldı.
BTK'nın 2025/DK-YED/399 sayılı kararıyla, 1 Nisan 2026'dan itibaren toplu SMS/MMS panellerine girişte e-imza veya mobil imza zorunluluğu başlıyor.
Geçtiğimiz aylarda duyurulan BTK’nın yeni önlemleri, 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek.
Güvenliği artırmayı amaçlayan bu düzenleme ile kullanıcı kimlik doğrulaması şart koşulacak, ayrıca sabit telefon numaraları gönderici başlığı olarak kullanılamayacaktır.
BTK 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelikle, toplu SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.
Bu yöntemle yasa dışı bahis sitelerinin rahatsız eden SMS’lerinin de önüne geçilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda, yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.
E-imza ile giriş yapamayanlar toplu SMS ve MMS gönderimi yapamayacak.