Kırklareli’nde yer alan ve Edirne’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 52 olarak ölçüldü. DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayından itibaren artış gösteren doluluk, yağmur ve kar yağışlarıyla ivme kazandı.

Geçen yaz mevsiminde kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3’e gerileyen, taban toprağında çatlaklar oluşan barajda şu anki su miktarı 83 milyon 288 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

TARIMSAL ÜRETİM AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR BARAJ

”Kırklareli Doğayı Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem, yaklaşık 2 yıldır barajın kuruma noktasına geldiğini belirterek, bu yıl Istranca Dağları’nda etkili olan kar ve sağanak yağışların su seviyesini artırdığını söyledi.

Çidem, tablonun sevindirici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



"Edirne'nin içme suyunun yanı sıra tarımsal üretim açısından da çok önemli bir baraj. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için çiftçilerimiz mısır ve silajlık ürünler ekiyordu ancak iki yıldır su yetersizliği nedeniyle bu ürünlerde sulama yapılamıyordu. Tarımsal sulamanın sürdürülebilmesi için su kayıplarının önlenmesi gerekiyor. Artık teknolojiye ayak uydurarak damlama sulama veya kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor. Açık kanal sulamasında suyun yaklaşık yüzde 70'i heba oluyor."

Çidem, su ve su kaynaklarının insan yaşamı ile gıda güvenliği açısından bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.