Yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş memleketlerine ve tatil beldelerine doğru yola çıktı. Yollardaki bu olağanüstü hareketlilik, kaza risklerini de beraberinde getiriyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla emniyet ve jandarma trafik ekipleri 81 ilde denetimlerini sıkılaştırdı.

"AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL; TEK BİR CANIMIZI DAHİ KAYBETMEMEK"

Sürücülerin trafikte daha sabırlı ve kurallara riayet ederek ilerlemesi için mülki idare amirleri de sürece hassasiyetle yaklaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara yönelik samimi ve yapıcı bir mesaj paylaşan Mustafa Çiftçi, denetimlerin arka planındaki asıl felsefeyi şu sözlerle özetledi:

"Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir."

BİR ANLIK İHMAL BÜYÜK ACILARA SEBEP OLABİLİR

Yollarda her zamankinden çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, sürücülerin direksiyon başındayken en çok yaptığı hatalara değinerek, "Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir" uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLERİN YOL HARİTASI: BAKAN ÇİFTÇİ'DEN 5 ALTIN KURAL

İç işleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşabilmesi için uyulması gereken hayati kuralları ise şu şekilde sıraladı ve tüm sürücülere hayırlı yolculuklar diledi:

1- Hız Kuralları: Hız limitlerine mutlak surette uyulmalı, yol ve hava durumuna göre hız ayarlanmalı.

2- Emniyet Kemeri: Araçtaki herkesin emniyet kemerini takması zorunluluktan öte bir can koruyucusudur.

3- Cep Telefonu: Seyir halindeyken dikkat dağıtıcı cep telefonu kullanımından tamamen uzak durulmalı.

4- Uykusuz Sürüş: Yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemeli, düzenli molalar verilmeli.

5- Sabır ve Dikkat: Yoğun bayram trafiğinde sabırlı, hoşgörülü ve dikkatli bir sürüş tarzı benimsenmeli.

Vali Çiftçi, mesajını anlamlı bir hatırlatmayla bitirdi: "Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir."