Türkiye siyasetinde taşları yerinden oynatacak dev kamuoyu araştırmasının sonuçları çarpıcı bir paradoksu gözler önüne serdi. 46 ilde 10 bin katılımcıyla gerçekleştirilen dev ankete göre; Cumhurbaşkanlığı ikili yarış senaryosunda CHP Lideri Özgür Özel yüzde 51.6 ile ipi göğüslerken, "En Beğenilen Siyasetçi" listesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38.5 ile rakiplerinin önüne geçti.
Ankara’yı sallayacak anket yayımlandı: Seçmen açık mesaj verdi
Gripoll'ün son dev araştırması yayımlandı. Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı yarışında önde, "en beğenilen siyasetçi" kategorisinde ise Erdoğan zirvede.
Kamuoyunun nabzını tutan Gripoll Araştırma Şirketi’nin 2 Nisan - 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma, seçmen eğilimlerinde tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Toplamda 10 bin kişiyle gerçekleştirilen anket, hem ittifakların hem de liderlerin popülaritesine dair ezber bozan bir tabloyu ortaya koydu.
Araştırmanın en dikkat çekici ayağını şüphesiz olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur senaryosu oluşturdu. Katılımcılara yöneltilen ikili yarış sorusunda, muhalefetin adayı olarak öne çıkan Özgür Özel, yüzde 51.6'lık bir oy oranına ulaşarak psikolojik sınırı aşmayı başardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise aynı senaryoda yüzde 48.3'te kaldı. Ancak anketin bir diğer sorusu "en beğenilen siyasetçi" listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 38.5 gibi çok yüksek bir oranla açık ara birinci sıradaki yerini korudu.
Erdoğan’ı sırasıyla yüzde 18.2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 12.6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. İkili yarışta önde çıkan Özgür Özel'in ise bireysel beğeni oranında yüzde 11.3 ile dördüncü sırada kalması dikkat çekti.
Liste tam olarak ise şu şekilde:
1. Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38.5
2. Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18.2
3. Mansur Yavaş: Yüzde 12.6
4. Diğer: Yüzde 12.4
5. Özgür Özel: Yüzde 11.3
6. Ümit Özdağ: Yüzde 3.1
7. Fatih Erbakan: Yüzde 1.8
8. Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.1
9. Musavat Dervişoğlu: Yüzde 0.9