İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını belirtti. 22 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kesintisiz olarak uygulanacak Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 334 bin 17 kolluk personeli mesai yapacak. Güvenliği sağlamak ve trafiği düzenlemekle görevli bu personelin 66 bin 481’i doğrudan otoyol ve şehirler arası yollardaki trafik denetimlerinde aktif rol üstlenecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR VE OTOBÜSLERDE SIKI TAKİP

Bayram tatili süresince şehirler arası güzergâhlarda denetimlerin en üst seviyeye çıkarılacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, toplu taşıma araçlarına yönelik önlemleri şu şekilde sıraladı:

Yolcu taşımacılığı yapan şehirler arası otobüslerde, güvenliği içeriden gözlemlemek üzere 1.238 personel "gizli yolcu" statüsünde seyahat ederek denetim gerçekleştirecek.

Otobüs terminallerinde yolculara yönelik emniyet kemeri uyarı anonsları sıklaştırılacak; terminal çıkış noktalarında ve güzergâhlarda yolcu otobüsleri başta olmak üzere tüm araçlar kontrol edilecek.

Trafik akışının anlık takibi ve kural ihlallerinin tespiti amacıyla teknolojik imkânlar en üst düzeyde seferber edilecek. Bu kapsamda:

Ekipler, helikopterlerle 9 ilde 108 saat, drone destekli sistemlerle ise 81 ilin tamamında 5 bin 828 saat olmak üzere toplam 5 bin 936 saat havadan trafik denetimi icra edecek.

61 şehirde faal olan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile toplam 21 bin 682 kilometrelik yol güzergâhında hız kontrolleri yapılacak. Vatandaşlar, güvenli sürüş için bu EDS noktalarını HAYAT 112 Acil mobil uygulaması üzerinden canlı olarak görebilecek. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma bünyesindeki 1.581 mobil radar aracı da yollarda görev başında olacak.

Şehir merkezlerinde kazalara en çok sebebiyet veren; makas atma, hatalı şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, yakın takip mesafesi ve seyir hâlinde cep telefonu kullanımı gibi ihlaller KGYS kameraları vasıtasıyla anlık olarak izlenecek.

"AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL, CAN KAYIPLARINI ÖNLEMEK"

Geçmiş yıllardaki acı tabloyu hatırlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 860 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Sadece hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama gibi temel kural ihlalleri yüzlerce canımızı aramızdan aldı. Bu nedenle bir kez daha ifade etmek isterim ki; denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. "

Sahadaki personelin amacının vatandaşa rehberlik etmek ve bayram yolculuklarının güvenle tamamlanmasını sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, tüm sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaya ve emniyet kemeri takmaya davet ederek kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi.