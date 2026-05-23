Türkiye'de milyonlarca sürücünün merakla beklediği araç muayene hizmetlerinde köklü bir değişim için hazırlıklar devam ediyor. Ağustos 2027'de "TURKA" markasıyla hizmet vermeye hazırlanan yeni dönem öncesinde, süreci yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni bir isim atandı
TÜVTÜRK’ün yerini alacak araç muayenesi öncesi kritik atama
Derleyen: Züleyha Öncü
2027’de "TURKA" Dönemi Başlıyor
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Devir teslim sürecini yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kilit isminin yerine yeni bir atama yapıldı. Araç muayene istasyonlarının işletme hakkını 1,72 milyar dolarlık dev teklifle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, "TURKA" markasıyla Ağustos 2027'de sahaya inmeye hazırlanıyor.
Bakanlıkta Kritik Bayrak Değişimi
İmtiyaz sözleşmesi için Danıştay’ın nihai onayı beklenirken, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kritik bir karar alındı: Araç muayene hizmetlerinin bağlı olduğu Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alındı.
Baştor’un yerine genel müdürlük koltuğuna Çağlar Tabak oturdu. Sektörün Büyüklüğü: Yılda 16 Milyon Araç Trafik ve yol güvenliğinin en önemli sacayaklarından biri olan araç muayene istasyonları, devasa bir operasyonu yönetiyor.
Yılda 16 Milyon Araç Muayene Ediliyor
2025 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye'de tekrarlanan kontrollerle birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona ulaşmış durumda.
Yapay Zekalı "Yeni Nesil" İstasyonlar Geliyor
Trafiğe her yıl eklenen 1 milyondan fazla yeni araç da düşünüldüğünde, yeni yönetimi ve TURKA'yı yoğun bir mesai bekliyor.
Yapay Zekalı "Yeni Nesil" İstasyonlar Yolda 2027'deki büyük dönüşüm için bir yıldır hazırlıklarını sürdüren TURKA, sürücülerin karşısına teknolojik bir devrimle çıkmayı planlıyor. Şirket, yakın dönemde ilk "yeni nesil istasyon" modelini faaliyete geçirecek.
Aynı zamanda bir AR-GE merkezi gibi çalışacak bu istasyonda şu teknolojiler test edilecek: Çok noktalı gelişmiş kamera altyapıları, Lazer tarayıcı sistemler, Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri. Sektörde 20 yıllık yeni bir dönemi başlatacak olan imtiyaz sözleşmesinin, Danıştay onayının ardından resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.