Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul’da yer alan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmayı izlemek üzere İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından İstanbul’a akın eden binlerce futbolseverin şehir içi lojistiğini İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) üstlendi.

Büyük karşılaşma öncesinde taraftarların havalimanlarından şehir merkezine ve maçın oynanacağı stada hızlı bir şekilde intikal etmesi için harekete geçen İETT, kapsamlı bir planlamayı devreye soktu. Müsabakanın tamamlanmasının ardından da taraftarların şehrin merkezi noktalarına, İstanbul Havalimanı’na ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri amacıyla sabaha kadar özel seferler sürdürüldü.

Operasyon kapsamında tahsis edilen 173 farklı toplu taşıma aracı, gece boyunca mekik dokuyarak 260 seferi sorunsuz bir şekilde tamamladı. Yaklaşık 13 bin taraftara konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunan İETT, gerçekleştirdiği bu büyük lojistik operasyonla İstanbul’un uluslararası dev organizasyonlardaki yüksek toplu taşıma kapasitesini ve yönetim başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.