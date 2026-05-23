Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için kritik gün geldi çattı.
Acun Ilıcalı paraya para demeyecek: Hull City bugün Premier Lig'e çıkarsa kasa dolacak
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bugün Premier Lig yolunda son maçta Middlesbrough ile karşılaşacak. Hull City, bugün yükseldiği durumda yüklü bir para kazanarak kasasını dolduracak. İşte detaylar...Baran Yalçın
Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak finalde Hull City ile Middlesbrough bugün TSİ 17.30’da karşı karşıya gelecek.
Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, yarı finalde Millwall’ı mağlup ederek finale yükseldi.
PREMIER LİG BİLETİ HEDEFİ
Hull City, 2016-2017 sezonunun ardından yeniden Premier Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak. Daha önce 2008 ve 2016’da play-off finallerini kazanarak üst lige çıkmayı başarmıştı.
DOĞRUDAN YÜKSELENLER
Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig’e doğrudan yükselen takımlar oldu.
RAKİP DEĞİŞTİ
Play-off sürecinde yaşanan “casusluk” skandalı sonrası Southampton finalden ihraç edildi. Yerine yarı finalde elenen Middlesbrough finale yükseldi ve Hull City’nin rakibi oldu.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Hull City evinde 4-1 kaybederken 2. devre deplasmanda oynanan müsabakayı 1-0 kazandı.
GÖZLER MCBURNIE'DE
Hull City'de gözler takımın yıldız ismi Oliver McBurnie'ye çevrildi. Yıldız forvet, bu sezon takımı adına önemli işlere imza attı ve Acun Ilıcalı'nın da gözdesi olmuş durumda. İskoç futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 41 karşılaşmada 18 gol atarken 7 de asist yaptı.
BÜYÜK GELİR
Premier Lig’e yükselen kulüp yaklaşık 300 milyon euro gelir elde ederek önemli bir ekonomik avantaj sağlayacak ve kasasını doldurmuş olacak.