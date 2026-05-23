Mutlak Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"ÖZGÜR ÖZEL'E GRUP BAŞKANLIĞI HAYIRLI OLSUN"

Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'e yeni görevi hayırlı olsun diyorum. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti, henüz görüşmedi. Kendisi arayacağım demişti. Henüz geri dönmedi. Belki bugün arar.

"CHP AHLAKİ OLARAK HİÇ ELEŞTİRİLMEMİŞTİ"

Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım. CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorunda olan bir partidir. Partili arkadaşlarıma söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti bugün geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmamız lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarımdan düşmanlaştırıcı söylemlerden kaçınmaları gerektiğini söylüyorum.

"AYRIŞTIRICI DİLDEN KAÇINMAK GEREKİYORT

Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimseyle ilgili aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Saygı çerçevesi korunmalı. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak doğru değildir. Bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime söylüyorum. Ayrıştırıcı dilden kaçınmak zorundasınız.