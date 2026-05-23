SGK uzmanı Özgür Erdursun ‘yükseldi’ dedi: Emekli maaş zammı için net rakamı açıkladı

"Halkta ve tüm sektörlerde fiyatlar bu kadar yüksekken çok büyük bir beklenti var. Ancak hükümetin, Merkez Bankası'nın ya da Hazinenin kasasında para kalmadı; zaten yoktu, iyice azaldı. Siz maliyet gerekçesiyle 4.000 TL olan bayram ikramiyesini 5.000 TL’ye çıkaramıyorsunuz, emekliye o 1.000 liralık farkı veremiyorsunuz. Fakat diğer taraftan bunun çok daha üzerinde döviz satışı yaparak paranın adeta buharlaşmasına neden oluyorsunuz. Hükümetin bu yaklaşımını anlamakta güçlük çekiyorum."