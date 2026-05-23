Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası’nın yayımladığı son enflasyon beklenti anketini ve TÜIK'in açıklayacağı Mayıs ayı verilerinin emekli maaşlarına olası etkilerini değerlendirdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ‘yükseldi’ dedi: Emekli maaş zammı için net rakamı açıkladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz ayı maaş zammı tahminine ilişkin son enflasyon beklenti anketlerine göre yeniden şekillendirdi. Erdursun, yüzde 15’lik enflasyon tahminini yüzde 18’e revize etti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, ekonomi yönetiminin harcama politikalarını eleştirirken, Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin büyük bir beklenti içinde olduğuna dikkat çekti.
TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Erdursun, Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 2’nin altında, muhtemelen yüzde 1,5 civarında geleceğini iddia etti.
"Daha önce yüzde 15 civarında bir enflasyon öngörüyordum ancak Nisan ayındaki artıştan dolayı bu beklentimi yüzde 18 seviyesine çıkardım. Ancak bunun matematiksel olarak çok büyük bir önemi yok. Örneğin, 20.000 TL alan bir emeklinin aylığında, enflasyonun yüzde 15 veya yüzde 18 çıkması arasındaki fark sadece 600 TL'dir"
Merkez Bankası’nın yayımladığı "12 Ay Sonrası Yıllık Tüketici Enflasyonu Beklentileri" grafiğini de yorumlayan Erdursun, Hanehalkı beklentisindeki 2,1 puanlık düşüşün (Nisan'da %51,6'dan Mayıs'ta %49,5'e) TÜİK'in açıklayacağı düşük oranlar için bir nevi "kamuoyu hazırlığı" olduğunu öne sürdü.
Grafiğe göre Mayıs 2026 itibarıyla üç farklı grubun 12 ay sonrası enflasyon beklentileri şu şekilde gerçekleşti:
|
Kesim
|
Nisan 2026 Beklentisi
|
Mayıs 2026 Beklentisi
|
Değişim
|
Hanehalkı
|
%51,6
|
%49,5
|
-2,1 puan
|
Reel Sektör
|
%33,7
|
%33,1
|
-0,6 puan
|
Piyasa Katılımcıları
|
%23,4
|
%23,8
|
+0,4 puan
Temmuz ayında sadece emeklilerin değil; memur, asgari ücretli ve diğer tüm ücretli çalışanların ciddi bir iyileştirme beklediğini vurgulayan Erdursun, hükümetin ekonomi politikasını sert sözlerle eleştirdi:
"Halkta ve tüm sektörlerde fiyatlar bu kadar yüksekken çok büyük bir beklenti var. Ancak hükümetin, Merkez Bankası'nın ya da Hazinenin kasasında para kalmadı; zaten yoktu, iyice azaldı. Siz maliyet gerekçesiyle 4.000 TL olan bayram ikramiyesini 5.000 TL’ye çıkaramıyorsunuz, emekliye o 1.000 liralık farkı veremiyorsunuz. Fakat diğer taraftan bunun çok daha üzerinde döviz satışı yaparak paranın adeta buharlaşmasına neden oluyorsunuz. Hükümetin bu yaklaşımını anlamakta güçlük çekiyorum."