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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 59'u tutuklu toplam 414 sanıklı İBB davasının 55'inci gününde mahkeme heyetinden kritik ara kararlar çıktı. Silivri’de görülmeye devam eden duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararını sonlandırdı. Cezaevinde çıplak aramaya maruz kalmasıyla kamuoyunun gündemine oturan Fatoş Pınar Türker’in taşınmazları üzerindeki bloke kaldırıldı. Öte yandan davanın en kritik itirafçılarının da mal varlıklarını geri almasına karar verildi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve süreç içerisinde 6 kez "itirafçı" sıfatıyla ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya hakkında flaş bir karar verdi.

Davanın en tartışmalı bölümlerinden biri olan Cebeci Döküm Sahası’na ilişkin iddiaların odak noktasında yer alan Yalçınkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan adli işlem bulunan Yalçınkaya, daha önce yaptığı açıklamada kendisini avukat olarak tanıtan iki kişinin 10 milyon dolar karşılığında tahliye vaadinde bulunduğunu, 8 milyon dolara anlaştıklarını ancak dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Mahkemenin imza attığı ara kararlarda en dikkat çeken yön ise, İBB iddianamesinin şekillenmesinde büyük rol oynayan itirafçıların ekonomik kısıtlamalardan kurtulması oldu. İddiaları ve ifadeleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun dahil çok sayıda ismin cezaevinde bulunmasına yol açan davanın baş itirafçısı Ertan Yıldız hakkında da kritik bir karar verildi.

Mahkeme, Ertan Yıldız’ın 2019 yılı ve öncesine ait tüm şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarını

kaldırdı. Yargılamada haklarındaki finansal tedbirler kaldırılan isimler Ertan Yıldız ile sınırlı kalmadı. Mahkeme aynı kararla birlikte, dosyanın bir diğer önemli itirafçısı olan Adem Soytekin’in de mal varlıkları üzerindeki tedbiri sonlandırdı.

Ayrıca Nuhoğlu İnşaat’ın sahibi olan ve yine İBB iddianamesinde itirafçı olarak yer alan Ali Nuhoğlu da

mahkeme kararı sayesinde daha önce kayyım atanan şirketini resmen geri almayı başardı.