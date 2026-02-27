İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması çıkan bir kararla iptal edilmişti. 18 Mart’ta çıkan kararla diploması iptal edilen İmamoğlu, 19 Mart sabahında ise gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ile birlikte Saraçhane’deki İBB binasında büyük hareketlilik yaşanmıştı. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Saraçhane'ye akın ederek yaşananları protesto etti.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası İBB Başkanvekili olarak seçilen Nuri Aslan, “diploma iptali” sonrası yaşananları anlattı.

Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Gör Beni” programında konuşan Aslan, Gece 03.30’a kadar belediyede kalırken, sabah saatlerinde ise Ekrem İmamoğlu’nun evinin polis ablukasında olduğunu öğrenendi.

Aslan, o anki psikolojisini şu sözlerle aktardı:

"Babası size emanet etmiş, o da ‘burası sana emanet’ demiş. O anda dümeni tutmak zorundasınız."

Sekiz gün boyunca Saraçhane'den ayrılmayan Aslan, o zorlu gece yapılan değerlendirmelerde kendilerine "Burayı terk edecek miyiz? Cumhuriyetin kalesini teslim edecek miyiz?" sorusunu sorduklarını belirtti. Saraçhane'ye akın eden gençler için ise "Cumhuriyetin çocukları cumhuriyete sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU SANA EMANET EDİYORUM"

Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu ile yollarının kesişmesini "hayata aynı yerden bakmak" olarak tanımlarken, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’nun kendisine yönelik "Oğlumu sana emanet ediyorum" sözlerinin, omuzlarındaki en büyük sorumluluklardan biri olduğunun altını çizdi.

SİLİVRİ'DE İLK BAYRAM VE TEK KORKUSU

Bayram sabahı Beylikdüzü’nde kıldığı namazın ardından soluğu Silivri'de alan Aslan, İmamoğlu ile gerçekleştirdiği duygusal görüşmeyi de izleyicilerle paylaştı. İmamoğlu'na, "Hiç üzülme. Bizim hizmetimiz millete ve Allah’adır. Bu millet çocuklarına sahip çıkacaktır" diyerek moral verdiğini aktaran İBB Başkanvekili, konuşmasını şu vurucu sözlerle tamamladı:

"Ben bir cumhuriyet çocuğunun emanetini, bir cumhuriyet çocuğu olarak taşıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tek korkum, bir hata yaparım da kardeşlerim bir gün daha fazla zindanlarda kalır mı diyedir."