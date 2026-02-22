Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesaj yayımladı.

Mesajında yargı süreçlerine değinen İmamoğlu, konuşmasının yalnızca kendisi için olmadığını belirterek, “On milyonlar için konuşuyorum. Yargı tacizinden korkan herkes için konuşuyorum” ifadelerine yer verdi.

Hukukun üstünlüğü ve demokratik düzen vurgusu yapan İmamoğlu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hâlâ hukuk vardır demek isteyen on milyonlar için konuşuyorum.

Bu yargı tacizinden korkan, çekinen, kaygı duyan herkes için konuşuyorum.

Emin olun bütün muhalefet için konuşuyorum.”