Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim 2024'te Bakırköy'de düzenlenen SAHA Expo Fuarı'nı dolaştığı sırada Beykoz Belediyesi’nin AKP Meclis Üyesi Serkan Şahin’in kendisine yönelik eleştirilerine “Çirkin siyasetine devam et, sen gerçekten çok çirkinsin” sözleriyle karşılık vermişti.

SİYASİ YASAK İSTENMİŞTİ

Dava açılması üzerine İmamoğlu hakkında Eylül 2025'te iddianame düzenlenmişti. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, ayrıca hakkında siyasi yasak uygulanması istenmişti.

Cuma günü Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlaması planlanan dava, İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine dava düşürüldü.