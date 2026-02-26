Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB’ye yönelik denetim ve teftiş sayılarını içeren tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu paylaşımına,

“DUYANLARA, DUYMAYANLARA. Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok” notunu düştü.

147’DEN 1592’YE

Paylaşılan tabloda, 2014-2019 yılları arasında AKP’nin İBB’yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş yapıldığı görülüyor.

Buna karşılık 2019-2025 döneminde 1590 kez normal, 2 kez de genel teftiş olmak üzere toplam 1592 denetim gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

BAŞKANA YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Tabloda, doğrudan belediye başkanına yönelik yürütülen soruşturmalar da yer aldı.

Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı AKP döneminde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.

İŞTİRAKLERDE DENETİM SAYISI

İBB, İSKİ ve İETT iştiraklerine yönelik denetimlerde de dikkat çeken fark bulunuyor.

AKP döneminde İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve savcılık kanalıyla yapılan denetim sayısı 120 olarak kaydedilirken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım döneminde bu rakamın 1150’ye ulaştığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL: “AK PARTİ’NİN PAÇASINDAN YOLSUZLUK AKTI”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin mitinginde İBB’ye ilişkin denetim raporlarını gündeme taşımış ve AKP dönemine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Özel şunları söylemişti:

“Bakın en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetim komisyonu raporlarından bir tane bile ‘Kamu zararı vardır’ deyip suç duyurusunda bulunulmamış. Bunu duyunca sanki şöyle düşünebilir insan. ‘E İBB CHP’de. Ondan dolayı tabii ki kusur bulmamıştır.’ 2019-23 arasını konuşuyoruz. Ancak AK Parti’nin dönemine ilişkin tam 56 farklı dosyada kamu zararı olduğu, ihaleye fesatlar karıştırıldığı, hatalı satın almalar yapıldığı, kayırmacılıklar yapıldığı ortaya çıkmış, bu 56 dosyanın tamamı o dönemin İçişleri Bakanı tarafından İBB’nin elinden alınmış, o günden bugüne tek işlem yapılmamıştır.”

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbullular şunu bilsinler ki, AK Parti dönemi İBB’nin 56 büyük yolsuzluk dosyasıyla AK Parti’nin paçasından yolsuzluğun aktığı bir dönemdir. AK Partili eliyle üstü örtülmüştür.”