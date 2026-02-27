“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı

Koçari’de Ramazan ruhunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan olmasına rağmen oruç tutmaya karar veriyor ve bu süreçte Oruç ona rehberlik ediyor. Zarife ise Eleni ve Oruç’u evlendirme çabasını sürdürüyor, ama beklenmedik sürprizler ortaya çıkıyor.