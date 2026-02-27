Dizi takipçileri, “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?” sorusuna yanıt ararken, sosyal medyada yoğun bir tepki yaşandı. Günlerdir merakla beklenen bölümün TRT1 yayın akışında yer almaması, izleyicilerin tepkisini çekti.
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı
TRT1’in sevilen dizisi “Taşacak Bu Deniz” 20. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmayı beklerken, yayın akışında sürpriz bir değişiklik yapıldı. Fragmanlarıyla heyecan uyandıran dizinin bu akşam ekrana gelmeyecek olması, hayranlarını adeta çileden çıkardı.Derleyen: Hande Karacan
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin bu akşamki yayın saatinde önce “Maç Özel”, ardından “Sırbistan – Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri” ekrana gelecek.
Sosyal medya kullanıcıları, dizinin yayınlanmamasına karşı mesaj yağmuruna tuttu:
“Yeni bölümü istiyoruz!”
“Lütfen bu akşam bölümü verin!”
“Ne demek dizi yok, maç var? Bir haftadır bekliyoruz!”
TRT1’in 27 Şubat Cuma yayın akışı ise şöyle:
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan – Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esme’nin kaybolması Adil’i çılgına çevirirken, Esme yirmi yıl sonra özgürlüğünü tatmanın keyfini çıkarıyor ve büyük savaşı için hazırlık yapıyordu. Adil, Esme’nin neden gittiğini öğrenince yaylaya gidip sevgilisinin kapısına kamp kuruyor.
Koçari’de Ramazan ruhunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan olmasına rağmen oruç tutmaya karar veriyor ve bu süreçte Oruç ona rehberlik ediyor. Zarife ise Eleni ve Oruç’u evlendirme çabasını sürdürüyor, ama beklenmedik sürprizler ortaya çıkıyor.
Öte yandan Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirken, Eyüphan tehlikeli bir plan yapıyor. Ancak plan, Eleni ve Fadime’nin pikabına zarar veriyor ve kazadan kimin sağ çıkacağı artık bir mucizeye bağlı hale geliyor.