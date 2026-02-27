Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin “Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı

“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı

TRT1’in sevilen dizisi “Taşacak Bu Deniz” 20. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmayı beklerken, yayın akışında sürpriz bir değişiklik yapıldı. Fragmanlarıyla heyecan uyandıran dizinin bu akşam ekrana gelmeyecek olması, hayranlarını adeta çileden çıkardı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 1

Dizi takipçileri, “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?” sorusuna yanıt ararken, sosyal medyada yoğun bir tepki yaşandı. Günlerdir merakla beklenen bölümün TRT1 yayın akışında yer almaması, izleyicilerin tepkisini çekti.

1 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 2

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin bu akşamki yayın saatinde önce “Maç Özel”, ardından “Sırbistan – Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri” ekrana gelecek.

2 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 3

Sosyal medya kullanıcıları, dizinin yayınlanmamasına karşı mesaj yağmuruna tuttu:

“Yeni bölümü istiyoruz!”

“Lütfen bu akşam bölümü verin!”

“Ne demek dizi yok, maç var? Bir haftadır bekliyoruz!”

3 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 4

TRT1’in 27 Şubat Cuma yayın akışı ise şöyle:

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan – Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

4 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 5

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

5 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 6

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esme’nin kaybolması Adil’i çılgına çevirirken, Esme yirmi yıl sonra özgürlüğünü tatmanın keyfini çıkarıyor ve büyük savaşı için hazırlık yapıyordu. Adil, Esme’nin neden gittiğini öğrenince yaylaya gidip sevgilisinin kapısına kamp kuruyor.

6 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 7

Koçari’de Ramazan ruhunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan olmasına rağmen oruç tutmaya karar veriyor ve bu süreçte Oruç ona rehberlik ediyor. Zarife ise Eleni ve Oruç’u evlendirme çabasını sürdürüyor, ama beklenmedik sürprizler ortaya çıkıyor.

7 8
“Taşacak Bu Deniz” bu akşam var mı, yok mu? : Dizi hayranları ayağa kalktı - Resim: 8

Öte yandan Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirken, Eyüphan tehlikeli bir plan yapıyor. Ancak plan, Eleni ve Fadime’nin pikabına zarar veriyor ve kazadan kimin sağ çıkacağı artık bir mucizeye bağlı hale geliyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro