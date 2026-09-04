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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Muharrem Aslan için bugün saat 17.00'de İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından naaşı, defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürülecek.

Nuri Aslan, babasının cenazesinin ertesi gün öğle namazının ardından Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İskenderşeyh köyünde toprağa verileceğini duyurdu.

NURİ ASLAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Babasının vefatının ardından açıklama yapan Nuri Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli babam Muharrem Aslan'ı kaybettik. Bugün İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul edeceğiz. Saat 17.00-19.00 arasında Garip Dede Cemevi'nde helallik alacak ve ardından merhumu defnetmek üzere ata toprağımız Sivas'a götüreceğiz. Yarın öğle namazına müteakip Koyulhisar'ın İskenderşeyh köyüne defnedeceğiz. Allah tüm dostlardan razı olsun. Mekanı cennet olsun."