Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül)

ABD’de açıklanan kritik tarım dışı istihdam verileri, altın piyasalarında sert rüzgarlar estirdi. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelerek 162 bin artış kaydeden veri, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma adımlarını sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi. Altın fiyatları sert düştü.

Hava Demir Hava Demir
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 1

Açıklama öncesinde durağan bir seyir izleyen ons altın, verinin beklenenden güçlü gelmesiyle birlikte sert bir düşüşe geçti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 2

Gün içinde yüzde 2,50 oranında değer kaybeden ons altın, 4 bin 360 dolar seviyelerine kadar geriledi.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 3

GRAM ATIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Küresel piyasalardaki sarsıntı iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Gram altın TL bazında yüzde 2,94 seviyelerine kadar iğne atarak 6 bin 773 TL seviyesine geriledi. Gün içi kayıplarıyla yatırımcısını üzen altındaki bu hareketlilik sonrası kapanış fiyatları da netleşti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 4

GRAM ALTIN

Alış 6.776,85 TL, satış 6.863,92 TL. Gün içi en düşük 6.792,72 TL, en yüksek 6.985,39 TL görülürken kapanışta yüzde 1,47 düşüş yaşandı.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Alış 11.054,00 TL, satış 11.205,00 TL. Gün içinde 11.089,00 TL ile 11.403,00 TL arasında hareket eden çeyrek altın, günü yüzde 1,47 kayıpla tamamladı.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 6

YARIM ALTIN

Alış 22.135,00 TL, satış 22.383,00 TL. Gün içi dip seviyesi 22.151,00 TL, zirvesi 22.779,00 TL olurken kapanış yüzde 1,47 düşüşle gerçekleşti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 7

TAM ALTIN

Alış 44.067,00 TL, satış 44.615,00 TL. Gün içinde 44.152,00 TL ile 45.404,00 TL arasında seyretti ve günü yüzde 1,46 azalışla kapattı.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 8

GREMSE ALTIN

Alış 109.655,00 TL, satış 111.161,00 TL. Gün içi en düşük 110.008,00 TL, en yüksek 113.127,00 TL test edilirken kapanış yüzde 1,47 kayıpla oldu.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 9

HAS ALTIN

Alış 6.810,90 TL, satış 6.850,22 TL. Gün içi 6.778,46 TL ile 6.971,45 TL arasında işlem görerek günü yüzde 1,47 düşüşle noktaladı.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül) - Resim: 10

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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