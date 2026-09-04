Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (4 Eylül)

GRAM ATIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Küresel piyasalardaki sarsıntı iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Gram altın TL bazında yüzde 2,94 seviyelerine kadar iğne atarak 6 bin 773 TL seviyesine geriledi. Gün içi kayıplarıyla yatırımcısını üzen altındaki bu hareketlilik sonrası kapanış fiyatları da netleşti.