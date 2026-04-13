Doğruyol Partisi'nin eski Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'tan dün acı haber geldi. Cindoruk, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti. Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu.

Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cindoruk'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cindoruk'un yakınlarından helallik alındı, dualar edildi. Bu sırada bazı katılımcıların gözyaşı döktüğü görüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Törene, Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.

Öte yandan, Cindoruk'un ailesinin bugün Taksim Divan Otel'de taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Cindoruk, bir dönem Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevinde de bulundu.