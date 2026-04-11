Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk 92 yaşında hayatını kaybetti. Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 1

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 2

Peki, Hüsamettin Cindoruk kimdir? Hüsamettin Cindoruk nerelidir?

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 3

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk hukukçu ve siyasetçidir. Türk siyasetinde uzun yıllar aktif rol üstlenen Cindoruk, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve kısa süreli cumhurbaşkanlığı vekilliği görevleriyle tanınmaktadır.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 4

Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Cindoruk, ilkokulu Çankaya İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu ve 1955 yılında avukatlığa başladı.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 5

Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında adım atan Cindoruk, daha sonra farklı siyasi oluşumlarda görev aldı. 1960 darbesi sonrasında Yassıada yargılamalarında birçok Demokrat Parti yöneticisinin avukatlığını üstlendi.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 6

1980 askeri darbesinin ardından siyasi faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Cindoruk, 1980’lerin ortasında yeniden aktif siyasete döndü.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 7

14 Mayıs 1985’te Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilen Cindoruk, daha sonra bu görevi Süleyman Demirel’e devretti.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 8

1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevini yürüttü. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından bir süre cumhurbaşkanlığına vekâlet etti.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 9

Siyasi yaşamı boyunca Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı yapan Cindoruk, farklı dönemlerde çeşitli siyasi girişimlerde bulundu.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 10

2009 yılında Demokrat Parti genel başkanlığına seçilen Cindoruk, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. Türk siyasetinde merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 11

Hüsamettin Cindoruk kimdir? - Resim : 12

Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybettiHüsamettin Cindoruk hayatını kaybettiGündem
Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldıHüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldıGündem