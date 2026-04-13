93 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE SOĞUK RÜZGARLAR

Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Törende Kılıçdaroğlu, Özel ile tokalaşmazken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü. Diğer yandan Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği sırada Özgür Özel’in bakışları da dikkat çekti. Ortaya çıkan tablo bir süredir gündemde olan CHP'ye yönelik butlan davasının etkisi olarak yorumlanırken cenaze töreninde esen soğuk rüzgar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.