ABD ve İsrail’in İran’a karşı açtığı savaş 15 gündür devam ediyor. Savaşın başladığı günlerde İran ordusu Hürmüz Boğazı’nı kapatarak gemi geçişlerini engelledi. Küresel petrol sevkiyatının en önemli güzergahlarından biri olan Boğaz’ın kapanması piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, seçilmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması gerektiğinin altını çizdi.

Savaşın en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Türk tarihi açısından da kritik bir yere sahip. Çünkü Boğaz’da neden olan adanın alınamaması Türk tarihinin en önemli komutanlarından birinin idamına neden oldu.

Hürmüz Boğazı, şu anda olduğu gibi geçmişte de ticaret için önemli bir rotaydı. Portekizliler, bu önemli geçiş noktasını elinde tutmak için Basra Körfezi’nin girişindeki Hürmüz adasını 1515 yılında fethederek burada bir üs kurdu. Bu durum Hint Okyanusu’ndaki ticaretin kontrolü için oldukça kritik avantajın elde edilmesi anlamına geliyordu.

KALENİN ALINMASI İÇİN PİRİ REİS GÖREVLENDİRİLDİ

Dönemin Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, kritik önemdeki adanın alınması için Piri Reis’i görevlendirildi. Türk denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Piri Reis, özellikle kendi çizdiği dünya haritası ile biliniyor.

Kuşatma planına göre 30 gemiyle hareket eden Piri Reis, Beylerbeyi Kubad Paşa'dan 15 bin asker ve ek gemi alacak, ardından Portekiz kalesini düşürecekti. Bu planın amacı, Hürmüz’e ani bir saldırıyla Portekiz garnizonunu izole etmek ve Goa’dan gelecek yardım donanması yetişmeden kaleyi düşürmekti.

KUŞATMAYI KALDIRIP HÜRMÜZ’DEN AYRILDI

Piri Reis, 28 gemi ile Hürmüz Adası’nı kuşatsa da kaleyi bir türlü alamadı. Bunun yanında Piri Reis, kaleyi 1000 askerle savunan Portekizlilere gelebilecek bir takviye donanmadan endişe ediyordu.

Takviye güçlerin geleceği yönünde haber alan Piri Reis, kuşatmayı kaldırma kararı alarak donanmayı Basra’da bıraktı ve 3 gemiyle birlikte yanına ganimetleri de alarak hareket etti. Önce Basra’da Kubat Paşa tarafından oldukça soğuk karşılanan Piri Reis, donanmasını düşmana bırakmakla suçlandı. Basra Valisi Kubat Paşa’nın olumsuz raporları sonrası Piri Reis Mısır’da da hoş karşılanmadı.

Kubad Paşa'nın raporları ve rüşvet söylentileri Kahire'ye ulaşmıştı. "Ordusunu savaş meydanında bırakıp kaçan komutan" damgası vurulmuştu. Kanuni Sultan Süleyman o sırada Halep'teydi; Mısır'dan gelen raporlar onun hışmını üzerine çekti.

PADİŞAH FERMANI SONRASI İDAM EDİLDİ

Padişah Kanuni Sultan Süleyman gelen raporlar sonrası yaklaşık 80 yaşındaki Piri Reis’in idamı için karar verdi. Yazılan ferman sonrası Piri Reis, 1553 sonu ya da 1554 başında Kahire'de idam edildi. Tüm mallarına ve eşyasına el konularak İstanbul'a gönderildi.