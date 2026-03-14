ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası güvenli liman olarak tabir edilen altın tarafında ciddi yükselişlere neden olmaması dikkat çekiyor. Her savaş geriliminde yükselen altın fiyatlarındaki düşüşe dair ise ekonomistlerden yorumlar geliyor.
Ünlü ekonomistten altın yatırımcısına kritik uyarı: Ufak bir kıvılcım yetecek
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, ABD borsalarındaki tehlikeli şişkinliğe dikkat çekerek yatırımcıyı uyardı. Muratoğlu, 'Ciddi satış gelince zarar kapamak isteyenler karambolde altın da satacak" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, YouTube kanalında yatırımcıların son dönemdeki gözdesi altın ve küresel piyasalardaki şişkinlik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerikan borsalarındaki yükselişi "tehlikeli" gören Muratoğlu, altın yatırımcısı için asıl fırsatın henüz gelmediğini ancak kapıda olduğunu söyledi.
‘KARAMBOLDE ALTIN DA SATACAKLAR’
Muratoğlu, ABD borsalarının "olmaması gereken" seviyelerde olduğunu belirterek büyük bir düzeltme beklediğini ifade etti. Bu düşüşün altın fiyatlarını da kısa süreliğine aşağı çekeceğini savunan ekonomist, bu durumu şu sözlerle özetledi:
"SAVAŞ SADECE BİR BAHANE, ASIL MESELE ABD-ÇİN ÇATIŞMASI"
Altındaki yükselişi sadece mevcut savaş senaryolarına bağlamanın yanlış olacağını hatırlatan Muratoğlu, piyasaların henüz büyük tehlikeyi fiyatlamadığını savundu. Altın hikayesinin temelinde ABD ve Çin arasındaki güç gösterisinin yattığını ve bu "vizyonun" en az 2-3 yıl daha değişmeyeceğini belirtti.
YATIRIMCIYA "ACELE ETME" TAVSİYESİ
Doların mevcut durumda tutulduğu için "ucuz" kaldığını, altının da beklenen küresel satışla birlikte iyice ucuzlayacağını söyleyen Muratoğlu, yatırımcılara stratejik bir yol haritası çizdi.
Muratoğlu, "Bu havada azar azar alıp kenara atın. Asıl yatırım altın ama büyük fırsat için borsalardaki o çalkantıyı bekleyin. Dünyada bir gerginlik var ve işler bitince her şeyin bir anda düzeleceğini sanmayın; piyasa henüz asıl riski görmedi" dedi.