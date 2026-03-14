11 ayın sultanı Ramazan’ın sonuna doğru geliyoruz. 19 Şubat Perşembe günü başlayan Ramazan ayı, 20 Mart 2026 yani Ramazan Bayramı’nda son bulacak.
Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu: İşte herkesin merak ettiği soru
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca kişi bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki bayram tatili kaç gün olacak?
Normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3,5 gün süren bayram tatilinin, idari izin kararıyla uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü, 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün.
9 GÜN TATİL OLUR MU?
Bayramın cuma günü başlaması sebebiyle hafta sonuyla birleşse de resmi olarak 9 günlük tatil oluşmuyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için kamu çalışanlarına idari izin verilmesi gerekiyor.
Fakat şu ana kadar bayram tatilinin uzatıldığına dair resmi bir idari izin kararı duyurulmadı. Bu nedenle mevcut takvime göre kamu çalışanları için bayram tatili 3,5 gün olarak uygulanacak.