Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerinde sıkça rastlanan "sahte sigortalılık" durumu, binlerce emekliyi tedirgin ediyor. Bir iş yerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilenlerin tespiti halinde ağır yaptırımlar uygulanıyor. Ancak her gün silinmesi, emekliliğin sonu anlamına gelmiyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliliği yakan büyük hatayı açıkladı: Maaşınız kesilebilir
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sahte sigortalılık durumunda emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine dair hayati detayları paylaştı. Peki, prim gün sayısı silinen her emeklinin maaşı iptal edilir mi? İşte 10 yıllık zaman aşımı ve prim hesabı hakkında bilinmesi gerekenler...
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube yayınında emekliliğin iptal olup olmayacağının tamamen "kalan prim gün sayısına" bağlı olduğunu belirtti. Erdursun durumu şu örnekle açıkladı:
"Bir kişinin emekli olması için 5.000 gün gerekiyorsa ve bu kişi 6.000 günle emekli olmuşsa, burada 1.000 gün fazlalık vardır. Eğer bu kişinin 500 günü sahte sigorta gerekçesiyle silinirse, geriye 5.500 günü kalır. İstenen rakam 5.000 olduğu için bu kişinin sigortalılığı iptal edilir ancak emekliliği iptal olmaz. Sadece prim gün sayısı düştüğü için maaş hesabı yeniden yapılır."
Eğer sahte olduğu tespit edilen günler silindiğinde, kişinin elinde kalan prim sayısı emeklilik için gerekli olan alt sınırın altına düşüyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.
Erdursun, "Eğer silinen günlerden sonra emeklilik şartı tamamlanamıyorsa, emeklilik tamamen iptal edilir ve bugüne kadar ödenen tüm aylıklar faiziyle geri istenir" dedi.
Emekliliği iptal edilenlerin en çok merak ettiği konu ise geri ödemelerin kapsamı. Erdursun, bu süreçteki mali yükü şöyle özetledi:
"Eğer 15 yıldır emekliyseniz, SGK geriye dönük sadece son 10 yılın ödemelerini talep eder. Emekli olalı 5 veya 8 yıl olmuşsa, tüm süre boyunca alınan maaşlar geri istenir. Sadece ana para değil; faiz, sağlık harcamaları ve bayram ikramiyeleri de toplam borca dahil edilir."
Erdursun, özellikle şirket ortaklarının düştüğü bir hataya da dikkat çekti. Bir kişinin ortağı olduğu şirkette kendisini "4/a" (SSK) üzerinden sigortalı göstermesi teknik olarak sahte sigortalılık sayılmasa da mevzuata aykırı olduğu için iptal ediliyor. Bu durum da emeklilik hesaplarını doğrudan etkiliyor.
Sonuç olarak, yüksek prim günüyle emekli olanlar sahte sigorta incelemelerinde daha güvende. Örneğin; 9.000 günü olan birinden 5.975 gün isteniyorsa, 1.000 günü silinse dahi kalan 8.000 gün emekliliğini kurtarmaya yetiyor. Bu durumda sadece maaş katsayısı değişiyor ancak emeklilik hakkı baki kalıyor.